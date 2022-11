L'artista sanremese Paola Arrigoni inserita nel Catalogo dell’Arte Moderna di Mondadori presentato oggi a Milano

L'artista sanremese Paola Arrigoni è oggi a Milano invitata nella sala 'Buzzati' del Corriere della Sera per la presentazione del nuovo Catalogo dell’Arte Moderna numero 58 editoriale Giorgio Mondadori.

Il 'CAM' è nato nel 1962 ed è una tra le riviste più longeve a livello artistico-culturale italiano e si potrà trovare in tutte le librerie italiane da fine novembre. Contiene opere, biografie ed immagini degli artisti italiani dal primo novecento ad oggi.

È nato come strumento per orientarsi nel mondo del collezionismo ed è diventato negli anni uno dei più importanti riferimenti editoriali per artisti, galleristi, curatori, collezionisti e appassionati d’arte.



“Il 2022 continua a riservarmi splendide sorprese - dichiara Paola Arrigoni - dopo aver partecipato a nove mostre Internazionali d’Arte Contemporanea in Italia e all’estero, l’essere inserita nel prestigiosissimo CAM mi riempie di gioia ed orgoglio. È un grande privilegio poter farne parte ed è sicuramente un grande stimolo per fare sempre meglio”.