Castellaro: giovedì al Golf la 1ª Convention di Area 58 Riviera dei Fiori di BNI

Il 1° dicembre, alle 18, al Castellaro Golf Resort si terrà la 1ª Convention di Area 58 Riviera dei Fiori di BNI. Si tratta del primo incontro che vede riuniti i Capitoli del Ponente della provincia di Imperia, (Ventimiglia, Bordighera, Sanremo, Valle Argentina e Imperia) per uno scambio e un'azione coordinata tra le imprese aderenti a BNI.



"Si parlerà della Vision e della Mission con gli ambasciatori dei diversi Capitoli locali e alcune rappresentanze del BNI della Costa Azzurra. - spiegano dal gruppo - Lo spirito di collaborazione che alberga nella nostra associazione sarà quindi declinato anche nel nostro territorio, in quello che possiamo definire il cenacolo dell'imprenditoria locale: un luogo dove si discute, si collabora ci si confronta in una rinnovata solidarietà di impresa, dove al primo posto viene sempre e comunque il rapporto interpersonale. A questo incontro parteciperanno anche esponenti della Onlus Oasi Angeli di Pace".