Bordighera: fine settimana prossimo ritorna la 4ª edizione dell'evento 'Rallyterapia'

L'associazione Rallyterapia, in collaborazione con A.C. Ponente Ligure ed il patrocinio del comune di Bordighera, organizza per sabato 3 dicembre, la 4ª edizione dell'evento 'Rallyterapia', una giornata di motori e adrenalina nella quale i ragazzi e ragazze speciali sono i protagonisti.

"Quale giorno migliore - spiegano gli organizzatori - della Giornata Internazionale per le persone con disabilità, per far rombare i motori sul lungomare di Bordighera! Questo è possibile grazie alla sensibilità del comune per questa ed altre iniziative benefiche e grazie al lavoro continuo del presidente Sergio Maiga, del pilota nonché ideatore Franco Borgogno, grazie a tutto il gruppo di amici collaboratori che li sostengono, e grazie anche ai molti imprenditori locali che hanno dato un contributo,

Su di un tracciato progettato e allestito dallo stesso Sergio Maiga che misura più di 1 Km, i nostri amici speciali potranno salire a bordo come veri navigatori e sentirsi anche loro parte di questo ambiente di passione e vivere la stessa adrenalina che scorre nel sangue dei tanti piloti e personaggi del motorsport che saranno presenti. Tra questi Nicola Dutto, il campione di enduro paraplegico, Paolo Caramellino, Francesco Curinga ed il mitico Amilcare Ballestrieri, che faranno il loro saluto all'ora di pranzo.

Nel pomeriggio, possibilità di taxirally per tutti, con un contributo all'associazione, su una vettura da gara ufficiale Peugeot a fianco di un campione di rally".