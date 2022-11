Imperia: convenzione Confartigianato - Il Baluardo, mini Check Up a prezzi calmierati

La Confartigianato della provincia di Imperia ha sottoscritto una convenzione con il centro diagnostico SynLab “Il baluardo”. L’accordo prevede un listino personalizzato, con prezzi scontati, per una serie di mini Check Up, con esami che vanno dalla prevenzione delle malattie cardiovascolari alla valutazione dello stato infiammatorio del fegato e dei reni, dal monitoraggio dell’attività di coagulazione del sangue ad analisi specifiche per il benessere femminile e maschile, e screening di altro tipo.

La convenzione è riservata agli associati della Confartigianato e loro famigliari. Le prestazioni saranno erogate presso i punti prelievo di Sanremo in Via Gioberti, di Imperia presso la Mag Medica, e di Diano Marina alla Dea Diana.

“Siamo lieti di presentare questa nuova convenzione riservata ai nostri associati e alle loro famiglie – ha detto Donatella Vivaldi, presidente di Confartigianato Imperia – Abbiamo infatti sempre considerato prioritari i temi della salute e della prevenzione. Il difficile periodo del Covid, che speriamo esserci lasciati alle spalle, ha infatti confermato come la salute debba sempre essere considerata come la cosa più importante. Per questo invitiamo i nostri associati, che avessero necessità di effettuare esami Check Up, di usufruire di questa convenzione”.

"Per maggiori informazioni si può contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524524" - ricordano da Confartigianato.