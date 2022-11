Sanremo: 'Casa Serena', ecco i dettagli dell'operazione 'Borea-Jobel'. Affidamento fino a maggio per 900mila euro

Sono stati rivelati tutti i dettagli del post ‘My Home’ nella gestione di ‘Casa Serena’, la Rsa di Poggio a Sanremo che sarà gestita dalla Fondazione ‘Borea e Massa’ e che verrà affidata alla cooperativa Jobel.

L’Amministrazione ha approvato il preventivo della stessa Jobel ed è quantificato a ‘corpo onnicomprensivo’ per tutte le attività, ad esclusione dei costi variabili che sono da quantificare sulla base delle effettive attività, comprensivo dei costi per la sicurezza, redazione e attuazione dei protocolli per la prevenzione e il controllo dell’epidemia Covid-19.

La spesa massima presunta per la prosecuzione, senza soluzione di continuità, della gestione di ‘Casa Serena’ dal 1° dicembre e almeno fino al 31 maggio 2023, è stata quantificata in 917.910 euro, che finirà nel bilancio di previsione 2022-2024.

L’Amministrazione matuziana ha anche deciso, per mantenere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione, la Jobel dovrà assorbire tutto il personale che sta lavorando a ‘Casa Serena’, ora alle dipendenze della ‘My Home’ e quello degli appaltatori di servizi che fanno capo a ‘Euroassistance’ e ‘Sanitas’.