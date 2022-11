Lavori sull'Autostrada A10: chiusura notturna tra Arma di Taggia e Imperia Ovest tra il 28 e il 30 novembre

L’autostrada A10 sarà chiusa alla sera dal 28 al 30 novembre. L’ha comunicato la direzione dell’Autostrada dei Fiori. La modifica interesserà: la tratta tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, via Italia dalle 22 del 28 novembre alle 5 del 29 novembre; dalle 22 del 29 novembre alle 5 del 30 novembre, da Imperia Ovest ad Arma di Taggia, via Francia. La modifica alla viabilità rientra tra i cantieri che, in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza.