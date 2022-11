Imperia: torna il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il nuovo sindaco è Lorenzo Ferrandini

Lorenzo Ferrandini dell'Istituto Littardi è il nuovo sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Imperia. L'insediamento dell'assise dei giovani si è svolto stamani nella Sala Consigliare del Municipio.



Ferrandini sarà coadiuvato da Arianna Frusciante, eletta vicesindaco, studentessa dell'Istituto Sauro, arrivata seconda all'elezione. Completano la Giunta dei Ragazzi Ginevra Scian (Istituto Boine), Matteo Ramella (Istituto Sauro), Lorenzo Melchiorre (Istituto Littardi) e Samuele De Luca (Istituto Boine).

Fanno parte del Consiglio Comunale: Marta Agnese, Enrico Barbagallo, Fairuz Barkous, Emma Bertolini, Matilde Bertolini, Paolo Cozzi, Kevin De Rosalia, Davide Fordano, Alessio Garibbo, Aurora Mij, Lewis Mollaymeri, Alessio Oliva, Mauro Pisano, Estelle Renders, Salem Reslen Ben, Michele Ricci, Simone Sappa, Nicolò Sasso.

Presenti all'elezione il sindaco Claudio Scajola, l'assessore alle Politiche Scolastiche Luca Volpe e il presidente del Consiglio Comunale Pino Camiolo.

“Riprendiamo l'attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi dopo lo stop forzato a causa dal Covid, che ha influito molto negativamente su di voi, diminuendo le occasioni in cui potevate stare insieme” - ha detto ai ragazzi Scajola che ha donato al neo sindaco dei ragazzi una copia con dedica della Costituzione.



“Vogliamo che questo nuovo ciclo vi veda più coinvolti nelle tematiche che vi riguardano da vicino e troveremo il modo di far crescere le occasioni di confronto tra ragazzi e Amministrazione Comunale” - ha aggiunto il sindaco di Imperia. La prima uscita ufficiale del neo sindaco dei ragazzi sarà domani, 26 novembre, alle 18.30, quando da Piazza Dante accenderà insieme al sindaco Claudio Scajola le luminarie natalizie in tutta la città.