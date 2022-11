Giornata contro la violenza sulle donne, da Bordighera a Ventimiglia vetrine con Noi4You

Oggi, 25 novembre 2022, “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” l’associazione Noi4You APS Bordighera è presente con una sua iniziativa in numerose vetrine della zona Intemelia. Dei cartelli, col simbolo dell’associazione e il numero verde da chiamare in caso di emergenza, sono stati distribuiti ai commercianti di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia e sono stati esposti per ricordare alla popolazione il problema della violenza sulle donne che spesso sfocia addirittura nell’atto estremo del femminicidio.

"L’associazione intende ringraziare tutti i commercianti che hanno aderito all’iniziativa e che hanno esposto i cartelli anche con accessori per la loro valorizzazione: palloncini, scarpette rosse ecc… Noi4You opera nella zona Intemelia, ma è anche cresciuta aprendo sportelli di ascolto a Cuneo, a Torino, ad Arma di Taggia e San Bartolomeo, e intende diffondere il suo operato ancora di più, sono infatti in via di apertura altri sportelli Italia e in Francia. - sottolineano da Noi4You - Si ricorda lo spettacolo che sarà rappresentato questa sera al teatro Comunale di Ventimiglia, e lo spettacolo del prossimo 7 dicembre “Dov’è Edo?” commedia brillante, sempre al teatro Comunale di Ventimiglia in associazione con la SPES, associazione che opera nel territorio a favore dell’handicap".