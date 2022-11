Ventimiglia: la soccorritrice Alessandra Sardi si è laureata in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva

Giovedì 24 novembre 2022, presso l'Istituto Ospedaliero Giannina Gaslini di Genova,

la Soccorritrice Alessandra Sardi ha conseguito la Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva con la massima votazione di 110/110



La Croce Verde era presente in rappresentanza con un proprio Dirigente alla proclamazione di laurea. Il Presidente, il Direttivo e tutto il personale porgono il più caloroso augurio per il traguardo raggiunto.