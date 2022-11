Target: il laboratorio dell’orafo De Martino è unico nel suo genere in tutta la provincia

La passione di Gaetano De Martino per l’oreficeria nasce all’età di soli tredici anni quando per la prima volta entra nel laboratorio di suo cugino, suo omonimo Gaetano De Martino. Prosegue poi il suo percorso formativo prima all’istituto d’arte di Torre del Greco e successivamente alla facoltà di architettura. Dopo aver lavorato a Valenza in fabbriche di alta gioielleria e aver girato il mondo, De Martino decide di stabilizzarsi e aprire una sua attività nella Città dei Fiori.

Nel 2017 nasce il suo laboratorio dove l’artista orafo progetta e crea gioielli unici fondendo tecniche antiche con quelle più moderne. Nel corso degli anni il mondo dei gioielli è cambiato radicalmente, all’inizio della sua attività veniva fatto tutto manualmente, dall’appiattimento e allungamento dei metalli al girare un semplice gambo di un anello. Con il passare del tempo sono subentrate delle tecnologie avanzate che permettono agli orafi di raggiungere un livello di perfezione molto elevato. Gaetano De Martino ha comunque deciso di mantenere il suo stato di artigiano lavorando anche manualmente imparando allo stesso tempo nuove tecniche come quella del 3D. In questo modo l’azienda riesce a disegnare, stampare e fondere dei metalli ottenendo degli oggetti di qualità elevata.

Le abilità combinate alla ventennale esperienza del titolare rendono il laboratorio De Martino unico nel suo genere in tutta la provincia. Lo stile di De Martino nasce propria della sua terra, Torre del Greco, che è il paese del corallo. Numerosi sono i progetti per il futuro dell’azienda come quello di ampliare il raggio d’azione e le conoscenze lavorative, inoltre il titolare vorrebbe acquistare dei nuovi macchinari moderni per migliorare sempre di più i suoi prodotti.

