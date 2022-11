Weekend ricco di impegni per il Judo club Simonazzi Bordighera (Foto)

Weekend intenso e ricco di impegni per il Judo club Simonazzi Bordighera. E' iniziato sabato con la classe agonisti che ha partecipato allo stage del maestro Nicola Moraci, punto di riferimento del judo italiano, organizzato dall’Ok club Imperia.

"E' stata una bella serata di randori (combattimenti ) dove i nostri atleti si sono impegnati a fondo dimostrando grandi qualità caratteriali e tecniche" - dice il Judo club Simonazzi Bordighera - Complimenti ad Alessia Calimera, Lorenzo Laganà, Francesco Quaglia, Filippo Stancati, Riccardo Stancati, Alberto Ramoino, Giulia Bosio, Francesca Lanzafame e Rayan Anis".

Domenica invece gli atleti bordigotti hanno preso parte alla gara rivolta ai bambini, fanciulli e ragazzi, organizzata magistralmente dall’Ok club Imperia. "Nove nostri atleti hanno dimostrato grande valore non solo sul tappeto di gara ma anche fuori trasmettendo serenità e sicurezza" - aggiunge il Judo club Simonazzi Bordighera - "Un grazie speciale a questi piccoli judoka, molti alla prima gara, per l'impegno dimostrato in questa giornata".

I risultati:

RAGAZZI

Blancardi Martino 3

Lanzafame Aron 3

Baffi Emma 2

BAMBINI

Lanzafame Samia 1

Gaglioti Vittoria 1

Ramoino Emili 2

FANCIULLI

Baffi Elia 1

Gramagna Fabiana 2

Ramoino Leonardo 3

"Un ringraziamento speciale va infine a tutti i genitori e ad Alessia e Francesco che hanno assistito i nostri giovani atleti da veri professionisti" - conclude il Judo Club Simonazzi Bordighera.