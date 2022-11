Presentazione delle nuove divise e vittoria a Cogoleto per il Volley Team Arma Taggia femminile (Foto)

Presentazione ufficiale delle nuove divise per il Volley Team ArmaTaggia, ospiti del main sponsor ‘Corradini Home Solutions’ che segue la realtà tabiese, e tutto lo sport, da anni. In regione Doneghe a Taggia nel nuovissimo Showroom, la famiglia Corradini ha accolto le giocatrici e lo staff nei vari ambienti, dove le ragazze hanno posato per gli scatti.

La società dedica al suo sponsor la vittoria esterna in serie D, contro una diretta avversaria in classifica, il Cogovalle. Partenza buona per le ragazze di coach Ferrari che si portano in vantaggio 1-0. Il Cogovalle riporta la partita in parità 1-1, ma le armesi nel terzo agguantano il set per 25-23. Reazione delle padroni di casa, anche per un rilassamento del Vtat, e si portano sul 2-2. Al tie break le armesi partono con lo spirito giusto, anche con l’ingresso di forze fresche dalla panchina che hanno dato la carica giusta per portare a casa la partita. Un passo in avanti in classifica che fa morale in vista del prossimo appuntamento sabato 26/11 tra le mura amiche contro l’Albisola.

Scivolone invece per l’Under 18 che, domenica pomeriggio alla palestra dell'Itis, ha perso per 3-0 contro l'Imperia Volley, squadra più preparata e ben disposta in campo. Le ragazze di Arma sono entrate in campo timorose e non sono mai riuscite a entrare in partita. Coach Gallina: “Lasciamoci alle spalle questa pesante sconfitta e ripartiamo. Il campionato è ancora lungo".