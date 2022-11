Nuoto, Rari Nantes Imperia in vasca per le Prove Regionali: il commento dell'allenatore Renato Marchelli

La stagione di Nuoto è ormai entrata nel vivo e la Rari Nantes Imperia , allenamento dopo allenamento, vuole farsi trovare pronta ad ogni appuntamento.

Lo scorso week-end, alla piscina ‘Sciorba’ di Genova, è andata in scena la prima Prova Regionale Categoria, in vasca lunga. Gare preparatorie che hanno comunque soddisfatto i tecnici. Coach Renato Marchelli ha allargato il focus sulla attuale situazione del gruppo, in linea con gli obiettivi stagionali:” Anna Balbis ha raggiunto il tempo limite nei 200 Rana Categoria per i prossimi Campionati Nazionali; Emanuele Pandolfi è lì, a tre decimi dal crono, nei 50 Rana. Sta rientrando in forma Martina Acquarone, dopo qualche problema di salute: sta nuotando sui suoi tempi nei 200, 400 Stile Libero e nei 200 Rana avvicinandosi sensibilmente agli accessi per i Nazionali. Hanno dato buone indicazioni Edoardo Campi e Anna Marzorati nelle loro specialità, così come sono in ripresa Martina Trevia e la velocista Elisa Cifelli. Miglioramenti arrivati anche dai più giovani, della categoria Ragazzi: sia per Roberta Aschero che Gianluca Gandolfo, nella Rana e nei Misti, che per Martina Rigardo nei 100 Stile e Dorso. La squadra si sta preparando per la prova regionale di dicembre e sfruttare il periodo natalizio con doppi allenamenti per gli Junior, Cadetti e Senior.”

L’anno nuovo comincerà con il Trofeo Aragno, 14-15 gennaio per gli Esordienti dal 20 al 22 gennaio per i più grandi, meeting di alto livello tecnico.

Nel futuro più immediato, gli Esordienti allenati da Tiziana Campi scendono in vasca per la prima Prova Regionale ad Albenga. L’appuntamento per le squadre A e B è fissato per sabato 26 novembre. Gli atleti convocati: Maria Carpano, Mouna Radwane, Thea Ravetto, Ema Shira, Amelia Vander Auwera, Daniele Ascheri, Giulio Bellini, Matteo Moreno.