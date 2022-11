Imperia: serie di iniziative dello Zonta Club per la Giornata contro la violenza sulle donne

Lo Zonta Club di Imperia, che da sempre si batte in difesa del mondo femminile, in occasione del 25 Novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, promuove una serie di iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica contro questa terribile piaga sociale.



"Si parte il giorno 25 novembre - spiegano dallo Zonta - alle ore 18 con la celebrazione, presso la Chiesa di Cristo Re di Imperia, di una messa in suffragio di tutte le vittime di femminicidio. Dal 25 Novembre, inoltre, verranno apposti in vari spazi della città una serie di cartelloni che ribadiscono il dissenso e che rimarranno esposti fino alla data del 10 Dicembre. Si ringrazia, a tal proposito, la signora Roberta Gamberini per la sensibilità è la disponibilità dimostrata in questa iniziativa Domenica 4 Dicembre alle ore 17.30. Infine, presso la Biblioteca Civica L. Lagorio di Imperia, verrà messo in scena uno spettacolo con riflessioni e musica sul tema della violenza alle donne dal titolo: 'Attente al lupo'. Lo spettacolo è stato curato dal Progetto Voc-Ale di Imperia. Zonta Club Imperia ringrazia tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione del programma".