Ventimiglia: il 'Circolo della Castagnola' ha inaugurato oggi le targhe con le poesie di autori locali a Latte (Foto)

Una vecchia idea del ‘Circolo della Castagnola’ di Ventimiglia (che si occupa delle tradizionali specialità a denominazione comunale De.Co.), è stata portata a termine questa mattina. Sono infatti state sistemate, all’interno di un giardino pubblico, alcune targhe con incise poesie e testi sul mare di autori locali.

Il giardino scelto è quello pubblico di frazione Latte, che venne dedicato a Renzo Villa, maestro e scrittore, diventato un punto di riferimento grazie al suo instancabile impegno per mantenere vivo il dialetto locale. Renzo Villa ha scritto molto sul mare e ci sembrava opportuno che i ‘suoi’ giardini diventassero un contenitore di riflessioni sul mare.

La proposta era partita nel lontano 2010 e, per diverse ragioni legate a permessi e autorizzazioni, il progetto non era ancora decollato. Finalmente, grazie al Commissario della città di Ventimiglia, Samuele De Lucia che ha accolto la richiesta del circolo, è stata inaugurata questa mattina una targa in marmo, offerta dal circolo stesso, con una poesia sul mare di Pierina Giauna, autrice di vari libri sulla tradizione alimentare locale e di poesia in dialetto ventimigliese.

Il Circolo ha confermato l’intenzione, in futuro, di installare una targa rappresentante i vari toponimi in dialetto, come indicati proprio dal Renzo Villa nel suo libro ìI Toponimi delle due Mortole terrestri e marini’. Sarà un modo per ricordare ancora di più chi ha sempre lavorato affinché le radici di una comunità non vengano estirpate con l’oblio.

Il progetto del circolo prevedere anche altre targhe con poesie o scritti di autori locali riferiti sempre al mare in modo da sensibilizzare e rafforzare il rispetto verso il nostro mare e il suo territorio. “Il mare – dicono dal circolo - è l’elemento che contraddistingue il ponente della città di Ventimiglia, un mare che fa da sfondo alla magnifica baia di Latte, un mare che abbraccia il promontorio di Capo Mortola con le sue splendide spiagge naturali”.