Inizia domenica prossima la stagione di concerti per pubblico di bambini da 0 a 11 anni, organizzata dall’associazione 'Le Muse' di Imperia

Gli studi sull’apprendimento mostrano come sia importantissimo ascoltare musica fin dai primi mesi di vita. Spesso però i bambini si annoiano ai concerti per adulti. Per questo l’Associazione Le Muse di Imperia propone una stagione di concerti pensati proprio per i bambini: un repertorio adatto, della giusta durata, proposto nella modalità più coinvolgenti per ogni fascia d’età.

Si tratta del format Musa-Circle Concerts®, ideato da Andrea Apostoli e basato sugli studi del professore e ricercatore americano Edwin E. Gordon: nessun palco, nessuna platea, bambini e genitori seduti su comodi tappeti, con i musicisti tutto intorno che cantano e suonano interagendo con bambini e genitori. Questo format sta riscuotendo grande successo in Europa dove è stato realizzato in collaborazione con le più importanti istituzioni sinfoniche, come Berliner Philharmoniker e Wiener Philharmonker.

I concerti imperiesi si terranno presso la Sala Concerti della Libreria Ragazzi, in Via Amendola 24, l’ultima domenica di ogni mese, da novembre a maggio compreso. Unica eccezione, nel mese di dicembre: il 18 dicembre il concerto si terrà nella Sala Polivalente di Santo Stefano al Mare, dove l’Associazione Le Muse ha recentemente aperto una nuova sede dei suoi corsi di musica. Ci saranno quattro repliche per le diverse fasce d’età: alle 9.30, Musica che gran gioco! Per bambini da 18 a 36 mesi; alle 10.30, Che orecchie grandi che ho! per bambini da a 18 mesi; alle ore 11.30, Un concerto tutto matto! per bambini da 3 a 5 anni; alle ore 14.30, Concertiamo? Per bambini da 6 a 11 anni.

L’ingresso sarà possibile solo su prenotazione: le prenotazioni si aprono il lunedì prima di ogni concerto alle 9.30 e si chiudono il sabato alle 21.30; si effettuano tramite messaggio WhatsApp al numero 3475648509.

A suonare saranno i musicisti dell’Ensemble MozArt&BlueS (&mORe…) diretto da Roberta Garrione, Insegnante Certificato AIGAM (Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale) che da anni insegna nei Corsi di Musica per l’Infanzia del Centro Studi Musicali “G. Amadeo”. Numerose sono infatti le iniziative dell’Associazione le Muse e del suo Centro Studi Musicali, volte diffondere l’importanza degli stimoli musicali di qualità fin dalla primissima infanzia, che sono molto apprezzate dalle famiglie imperiesi: i corsi di Musicainfasce® 0-36 mesi hanno avuto un notevole incremento di iscrizioni, arrivando al momento a 26 bambini iscritti, e in totale i corsi di musica per l’infanzia contano più di 80 iscritti. Un segnale della crescente attenzione delle famiglie imperiesi allo sviluppo musicale dei propri bambini.