Gli alunni del Fermi-Polo-Montale a Genova: salone dell’orientamento e stage per il Pcto

All’ISISS Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, sotto la dirigenza della dott.ssa Antonella Costanza, sono in atto da ormai più di un mese le attività di orientamento in entrata, con la visita nelle scuole secondarie di primo grado del territorio, e in uscita con la visita al Salone dell’Orientamento presso i Magazzini del Cotone a Genova, il 17 novembre, e i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento o PCTO attivati presso le facoltà dell'Università degli Studi di Genova con cui l’Istituto Fermi-Polo-Montale ha una convenzione attiva.

Solo quest’anno e in particolare al plesso Montale i nostri alunni hanno già svolto diversi stage: DIMAS - Dal testo al cinema: tradurre e adattare un testo per il doppiaggio, DIMAS - Introduzione al doppiaggio: dalla traduzione allo studio di registrazione, DIMAS - "Il cervello bilingue: come si imparano le lingue dai 3 ai 102 anni”. Sono inoltre in partenza nel breve periodo stage al Dipartimento di Giurisprudenza- Campus Imperia, DIMAS - Inclusione, parità di genere e discorso d’odio fuori e dentro la rete: il potere delle parole, DIMES – Sez Biochimica oltre ai tradizionali stage presso la facoltà di informatica e fisica.

L'Istituto si è da sempre impegnato per promuovere e sviluppare le competenze trasversali, ponendo gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale di vita.