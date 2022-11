Tiro con l'arco: un fine settimana di gare per il 41° anniversario dell'Archery Club Ventimiglia (foto)

L'Archery Club Ventimiglia brilla per il suo 41° anniversario. Organizzata da Archery Club Ventimiglia nello scorso fine settimana per festeggiare i 41° di riaffiliazione una gara sui 18 metri per il VII Trofeo. Strepitoso weekend con la partecipazione di circa 130 arcieri provenienti da Liguria, Piemonte-Lombardia, Principato di Monaco, Francia, Arcieri Campani Capua. Schierato al gran completo, con 23 arcieri, il team di casa che ha ottenuto tre titoli individuali con Orrigo, Lonis e Fornaccini, sono saliti nove volte sul podio e quattro con le squadre.

I risultati:

Arco Olimpico Senior Femminile:

1° Beatrice Orrigo e nuovo record di 529 punti

5° Cecilia Pastorino

6° Alena Marchesi

e prime di squadra

Arco Olimpico Senior Maschile:

6° Filippo Ciaramitano



Arco Olimpico Master Femminile:

7° Antonella Merigone

Arco Olimpico Master Maschile:

10° Fabio Pavone

Arco Olimpico Allieve Femminile:

6° Giulia Aloi

Arco Olimpico Ragazze Femminile:

3° Vittoria Bellan

Arco Olimpico Ragazzi Maschile:

5° Jamal Conidi

Arco Olimpico Giovanissime Femminile:

3° Margherita Maccario

4° Giulia Leber

5° Ludovica Maccario

e prime di squadra

Arco Olimpico Giovanissimi Maschile:

3° Leonardo Pavone

5° Carlo Martin

6° Noe Giubilato

e primi di squadra

8° Domenico Campagna

Arco Compound Senior Maschile:

2° Filippo Ciaramitano

3° Mario Campagnolo

Arco Compound Master Maschile:

1° Enrico Lonis

3° Massimo Casanova Fuga

14° Pino Saglibene

e primi di squadra

Arco Nudo Senior Maschile:

1° Fabio Fornaccini

3° Luca Baldacci alla sua prima gara

Gli arcieri erano supportati dagli istruttori Laura Lorenzi e Ido Ferraldeschi, e si dichiarano molto soddisfatti dei risultati.

“Ringraziamo per la sua presenza l'assessore allo sport di Camporosso, Cristina Celi, in rappresentanza del sindaco Davide Gibelli, al quale è stata dedicata una targa in segno di riconoscenza per la disponibilità ha mettere a disposizione “gratuitamente” il campo all'aperto di Camporosso - dichiarano agli organizzatori - un ringraziamento al direttore dei tiri Patrizia Gervasi e all'arbitro Giuseppe Capalbo, oltre alle suore della Sedes Sapientaie di Sanremo che ci mettono a disposizione la palestra. Prossimo appuntamento a Cannes Mandelieu in Francia”.