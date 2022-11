Meosu isolata: Badalucco incontra Taggia per gli 800mila euro, Orengo "Nel 2023 secondo bando per i lavori"

Nei giorni scorsi in Comune a Taggia c'è stata una riunione tecnica tra i sindaci Mario Conio e Matteo Orengo, di Badalucco, per Meosu. Al centro dell'incontro i primi passi per delineare, con i tecnici dei due comuni, la strategia per gli 800mila euro ottenuti dalla municipalità badalucchese.

Meosu rimane isolata dall'ottobre 2020, quando il torrente Argentina ha trascinato a valle il ponte che portava a questa zona agricola. I lavori di regimentazione delle acque, chiuderanno la prima tranche di lavori in capo al Comune di Badalucco e che, a breve, porterà alla consegna di un tracciato, con un ritardo di alcuni mesi rispetto alla road map prevista inizialmente. Secondo il documento d'intenti sottoscritto tra i due enti, il Comune di Taggia doveva trovare le risorse per il completamento della strada (l'asfaltatura ndr)e la messa in sicurezza ma la cospicua somma ottenuta dal Comune di Badalucco, attraverso Protezione Civile ha cambiato le prospettive d'intervento.

Passa in secondo piano l'ipotesi passerella o ponte tibetano. Dai Comuni non la escludono ma non è prioritaria rispetto alla viabilità che realizzata passando da Fraitusa. C'è interesse per ripristinare un collegamento dalla Strada Provinciale 548, a patto che vengano trovati i fondi. Del resto, ripristinare una ulteriore via d'accesso, anche se con una carreggiata ridotta (ad esempio, per il passaggio a piedi o con mezzi di piccole dimensioni ndr) permetterebbe di avere una via d'accesso secondaria che potrebbe scongiurare in futuro ulteriori casi di isolamento per questa zona fatta di campagne e abitazioni tra Taggia e Badalucco.