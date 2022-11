Volley: i risultati della NLP Sanremo, una vittoria e due sconfitte nel weekend

Nel weekend trascorso diversi impegni hanno visto le squadre della NLP Sanremo Volley impegnate sui campi da gioco. Ecco il resoconto dalla squadra matuziana:



"Campionato U18 - Vittoria in trasferta della squadra Sushi House ottenuta contro il Planet Volley Savona per 3-1 senza troppi problemi, grazie anche all'affiatamento del gruppo che sta proseguendo il suo trend di crescita tecnica e di squadra, ben guidato dai coach Michela Valenzise e Silvia Cimino.



Campionato U16 - Le ragazze della CRM NLP Sanremo Volley escono sconfitte alla loro terza partita di campionato contro le più esperte e quotate atlete del mo. De Distribution. Una squadra totalmente nuova quella della CRM, con inserimento di ragazze alla loro prima esperienza di campionato di categoria.



Serie D - Un piccolo passo avanti importante per la squadra Controcorrente NLP che strappa 1 punto nel campionato regionale di serie D contro la squadra del Volare Volley Arenzano. Un 3-2 per le brave avversarie che sotto di 2 set a 1 hanno fatto valere la loro maggiore esperienza. Il gruppo Controcorrente NLP sta migliorando nell'affiatamento tra i reparti, e il coach Michela Valenzise spera di recuperare l'organico completo, per via dei vari infortuni, nella seconda parte di campionato.



Selezione Territoriale - Da segnalare l'importante chiamata in selezione di due atlete targate NLP. Andrea Chiara Valsecchi per l'anno 2008 e Sophia Praticó per l'anno 2009 hanno preso parte al training day confermando così la loro ottima crescita tecnica ed agonistica, quella che è il punto principale della società guidata dal Presidente Cesare Fagnani" - concludono dalla società matuziana.