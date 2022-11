Imperia: ottimi risultati per le formazioni giovanili nerazzurre, tre vittorie e una sconfitta

Ecco il punto sui risultati del settore giovanile dell’Imperia nell’ultimo weekend di partite. Alla Juniores non basta un gol di Iannacone sul campo del Pietra Ligure, per i neroazzurri arriva una sconfitta per 2-1.

Vittoria casalinga invece per gli Allievi Regionali under 17, 3-1 sulla Praese con le marcature di Rosa, Siviero e Sasso. Secco 6-2 sul campo del Priamar per gli Allievi Provinciali under 16. Di: Iannacone doppietta, Rossi doppietta, Caprera e Walegerima i gol imperiesi.

Sconfitta infine per i Giovanissimi Regionali under 15 battuti 2-3 in casa nonostante le reti di Lanteri e Celella.