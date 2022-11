Imperia-Albenga vince il 16° torneo 'Sale la Pace'. Le foto del pomeriggio che ha aperto i festeggiamenti per San Leonardo

Calcio e sorrisi nel pieno spirito leonardiano. Sabato 19 novembre al campo parrocchiale ‘N.S. dell’Assunta’ dei Piani si è svolta la sedicesima edizione del torneo ‘Sale la Pace’ , organizzato dalla Compagnia di San Leonardo, che ha aperto i festeggiamenti per il Santo Patrono della città di Imperia.

Ha vinto la squadra Imperia-Albenga mentre il trofeo ‘Squadra Simpatia’ è andato alla formazione femminile di N.S.dell’Assunta dei Piani. La giornata era cominciata con la S.Messa celebrata da Don Luca Broggini, poi il calcio di inizio nel ricordo del grande ‘Milly’ Giordano, al quale era intitolata l’edizione.

La pausa pranzo, presso il salone delle Opere Parrocchiali dei Piani, ha radunato le squadre a tavola per un pasto nella totale convivialità.

A metà pomeriggio è arrivato il triplice fischio e la seguente premiazione alla presenza dell’Assessore allo Sport Simone Vassallo.

I festeggiamenti per San Leonardo, in vista del 26 novembre, proseguiranno con l’incontro ‘San Leonardo da Porto Maurizio e San Junipero Serra: due missionari francescani’ , in programma mercoledì 23 novembre (ore 21) presso la Sala Conferenze del Monastero di Santa Chiara, al Parasio.