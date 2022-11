Calcio: Simone Loffredo (leva 2010) dalla Sanremese in prova alla Sampdoria

Simone Loffredo, calciatore militante negli Esordienti Under 13 della Sanremese, ha disputato un allenamento di prova con la Sampdoria. Un importante momento per il giovane matuziano sceso in campo oggi pomeriggio all'Italo Ferrando di Genova Cornigliano. Già lo scorso anno il giovane biancazzurro era stato visionato dal club blucerchiato.