Basket: campionato U19, vittoria del Bvc Sanremo sul Bc Ospedaletti, Deda "Prestazione solida"

Nella quinta giornata del Campionato basket giovanile Under 19 Silver, vittoria del Bvc Sanremo sul Bc Ospedaletti per 87 a 55. Il commento del coach vincitore Alessandro Deda: “I ragazzi hanno disputato una prestazione solida e concreta dall’inizio alla fine. In particolare De Febis ha giocato una partita super in attacco, segnando ben 50 punti".



"Sono contento anche per il rientro di Filippi, che mancava dall’inizio del campionato e che si è subito inserito al meglio. Speriamo di recuperare presto gli altri infortunati, a cominciare dal capitano Dennis Markishiq, oggi in panchina per onor di firma" - conclude Deda.

Bvc Sanremo – Bc Ospedaletti 87-55 (23-13, 18-14, 21-10, 25-18)

Bvc Sanremo: Tufo 6, Fiorini 13, De Febis 50, Boero, Markishiq D. n.e., Moroni, Brignola 4, Barri 8, Filippi 6. Coach: Deda.

Bc Ospedaletti: Caridi 14, Consollio, Biancheri 8, Cancello, Comella, Morone 8, Moraglia 15, Piattelli 2, Romani 8. Coach: Cotterchio.