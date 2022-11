Arti Marziali: grande fine settimana all'insegna dello Judo, due importanti eventi targato Ok Club

Fine settimana all’insegna dello Judo ad Imperia dove, al palazzetto del Sport: organizzati dalla società OK Club due importanti eventi che hanno portato in città circa 700 atleti provenienti da Liguria e Piemonte.

Le due giornate all’insegna dello Sport e dell’amicizia che sono trascorse in perfetta sintonia ed armonia, trasformando l'evento in uno dei fiori all’occhiello di questa meravigliosa città.

Sabato è stata la volta di Nicola Moraci, Maestro benemerito cintura nera 8° dan di Judo, stella d’argento al merito sportivo, Maestro di Kendo, Allenatore di Lotta e Pesistica, Docente Federale FIJLKAM e responsabile della Scuola Nazionale di formazione dei quadri tecnici, coordinatore nazionale dal 1988 al 2016 della Commissione Attività Giovanile, rappresentante tecnico della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, ma soprattutto, dietro questo lungo elenco di titoli, un uomo con un forte carattere, un grande cuore ed una capacità di coinvolgere i giovani fuori dal comune.

Nicola da subito ha saputo catturare l’attenzione di grandi e piccoli proponendo tecniche e soluzioni judoistiche nel pieno rispetto delle fasce di età di ogni gruppo. La giornata è stata suddivisa in tre moduli, la prima parte della mattina è stata dedicata ai baby judoka, bambini compresi nella fascia di età dai quattro ai sei anni. Per loro proposte di judo dedicate alla loro tenera età che ha unito in un solo sorriso tutto il palazzetto. Il secondo modulo è stato dedicato ai ragazzi dai sette agli undici anni, una lezione più impegnativa da un punto di vista tecnico ma non meno coinvolgente della precedente. Al pomeriggio è stata la volta degli agonisti, a cui è stato riservato un allenamento intenso e di alto tasso tecnico.

Domenica si è svolta la terza edizione del Torneo di Judo OK Club, organizzata dall’omonima associazione imperiese che si riconferma una delle più attive nel panorama judoistico e sportivo della regione. Una competizione per classi pre-agonistiche con 20 società partecipanti e circa 450 iscritti che si è svolta in serenità grazie alla meticolosa organizzazione ed all’aiuto di tutti i tecnici presenti permettendo di trascorrere una piacevole giornata di sport a tutti gli atleti ed al numerosissimo pubblico presente.

Al termine della competizione la classifica per società vede posizionate nelle prime due posizioni le rappresentative del Kumiai Torino e del Kumiai Sanremo, al terzo posto la squadra dei padroni di casa dell’OK Club Imperia, al quarto posto il forte gruppo del Sakura Arma di Taggia ed in quinta posizione la squadra piemontese dell’Atletico Alexandria.