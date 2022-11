Ventimiglia: verso le elezioni amministrative, questa sera vertice della Federazione Liste Civiche tra i fedelissimi dell’ex sindaco Scullino

Come una partita a scacchi lunga mesi, proseguono le manovre in quel di Ventimiglia in vista delle elezioni amministrative in programma nella primavera del 2023.

Lo scenario è a dir poco intricato, complesso, difficile da decifrare con un centrodestra diviso tra più opzioni e l’incognita sulle intenzioni dell’ex sindaco Gaetano Scullino che difficilmente resterà a guardare.

La narrazione delle ultime settimane gravita attorno alla Federazione Liste Civiche che racchiude molti fedelissimi dell’ex primo cittadino e che proprio questa sera si riunirà nella sede di via Gramsci. Un meeting al quale parteciperanno diversi rappresentanti dell’amministrazione caduta in estate. Atteso l’ex general manager del Comune Marco Prestileo oltre a Tiziana Panetta, Maurizio Rea, Matteo De Villa e anche alcuni ex componenti dello staff Scullino. Stando ai bene informati non sarebbe da escludere anche la partecipazione di Giuseppe Palmero, fresco portavoce del neonato coordinamento ventimigliese di Azione - Italia Viva.

Un periodo denso di incontri per tutti gli schieramenti. Anche sulla sponda del centrodestra ‘partitico’ non si fermano i meeting per trovare una quadra che possa scongiurare una dispersione di voti tra candidati di schieramenti vicini ma contrapposti. Un’ipotesi che potrebbe di fatto favorire l’underdog di turno.