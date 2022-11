Manifestazioni natalizie a Diano Marina, Manduca: “Calendario in ritardo”. Sulla Giemme “Basta con l’uomo solo al comando” (videointervista)

"Trovo che la situazione a Diano Marina soprattutto a livello di manifestazioni e iniziative che il Comune mette in atto siamo è molto povera. Siamo alla fine di novembre e ci piacerebbe sia come commercianti che come esponenti del Pd conoscere il calendario delle prossime festività natalizie".

Angelo Manduca, portavoce del Pd di Diano Marina, punta il dito sul calendario delle manifestazioni natalizie del Comune e sulla gestione della Gestioni Municipali Spa.

"Arriviamo da anni in cui siamo stati chiusi non abbia avuto la possibilità di lavorare e ci aspettiamo che l'amministrazione mette in piedi qualcosa di importante per queste feste di Natale. Le presenze ci sono perché ogni weekend, i turisti vengono ma il Comune e ci sta lasciando in una una situazione che è veramente difficile”.

“È incredibile che un comune come Diano Marina che ha una società partecipata (la Gestioni municipali Spa ndr) che venga gestita da un uomo solo (Domenico Surace ndr). Sfido chiunque trovarmi una società gestita da una persona sola, che non è nemmeno un manager affermato, è un ristoratore come posso essere io, ma non sarebbe stato giusto nemmeno darla a me. Sarebbe meglio affidarsi a dei manager. Il Comune Diano Marina, è completamente allo sbando. Noi come PD ma anche e anche commercianti chiediamo più, ci vuole di programmazione, soprattutto che di una società del genere che non si sappiano i programmi. È tutto fumoso e di questa situazione ne stiamo facendo le spese noi commercianti e ne patisce il Comune di Diano Marina. Basta un uomo solo basta, vogliamo dei professionisti al posto, giusto”, conclude Manduca.