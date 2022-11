Tra Festival e giochi, perché il Casinò di Sanremo è divenuto famoso

Se dovessimo citare un intrattenimento che da secoli diverte e rilassa milioni di persone in tutto il mondo, questo sarebbe sicuramente il casinò. Nonostante le antiche radici, continuano a essere punto di riferimento per gli appassionati e i neofiti. Il tutto grazie alla tecnologia che ha permesso di preservarlo, portando alla nascita di piattaforme online. I siti di gioco permettono a chiunque, comodamente da casa, di giocare agli iconici titoli che hanno fatto grande questo settore. Come se non bastasse, sempre online è possibile trovare guide e comparatori, come Nuovicasino.it, che indicano quali sono i migliori casinò su cui divertirsi.

La prevalsa dei siti di gioco, ovviamente, non ha intaccato il settore dei casinò fisici, con moltissime persone che ancora decidono di andare a giocare nelle strutture sparse per lo Stivale. Tra queste è impossibile non citare il Casinò di Sanremo, tra i più importanti in Italia e nel Mondo. Possiede una storia centenaria ricca di segreti e curiosità, ma perché è divenuto famoso? Cosa ha spinto a questo fenomeno? Proviamo a dare una risposta.

Casinò di Sanremo, la nascita del mito

Il Casinò di Sanremo viene inaugurato nel 1905, precisamente il 14 gennaio. L’occasione che vide la sua apertura era un evento di beneficenza che si aprì con un concerto di di Bizet, Wagner, Rossini e Verdi. Inutile dire che fin da subito quel luogo in stile Liberty di Ferret contribuì alla nascita di un mito che ancora oggi riecheggia all’interno del settore. Nonostante ciò la sua storia resta travaglia, con continue aperture e chiusure. Dal 1928 al 1934 l’immagine del casinò cambio, istituendosi come polo culturale tramite la guida di Luigi De Sanctis. La struttura veniva utilizzata per grandi concerti, spettacoli di varietà e teatrali, nonché opere liriche e di ballo. Insomma era un forte luogo di intrattenimento in generale, non solo per il gioco.

Il Casinò porterà alla nascita del Festival di Sanremo

Quando si parla del casinò della città ligure, il rimando è culturale, indicando lo stato di salute di un’Italia che usciva dalla Seconda guerra mondiale. Nel giro di poco tempo la struttura divenne centro di un evento che tutti noi ancora oggi seguiamo con piacere e gioia. Stiamo parlando del Festival di Sanremo, lo spettacolo più importante della musica italiana, seguito anche fuori dai nostri confini, e arrivato alla 73esima edizione. Quel palco è stato calcato da grandissimi artisti che hanno fatto la storia della musica nostrana e che hanno mostrato al bellezza della regione Liguria. Il Festival nasce il 29 gennaio del 1951 e veniva eseguito in una sala del popolare Casinò di Sanremo.

Lo scenario era molto semplice: mentre una platea di persone cenava, sul palco si esibivano una serie di cantanti accompagnati dall’orchestra Dopo un inizio in sordine, in radio spopolò l’evento fino ad attirare l’attenzione della Rai che ben presto ne fece un vero e proprio evento mondiale. Nel 1976 la decisione di spostare al teatro Ariston l’organizzazione dell’evento, dicendo addio al Casinò. Inutile dire come struttura di gioco ed evento si siano aiutati a vicenda, contribuendo in egual misura al successo di entrambi. Certamente uno dei fattori per cui il casinò cittadino è divenuto famoso e conosciuto in tutto il mondo è l’organizzazione dell’evento.

I giochi presenti

Non dobbiamo però dimenticare come il Casinò di Sanremo sia in realtà un luogo dedicato al gioco. All’interno della struttura c’è un’alternanza di tavoli verdi e di rumore di fiches che cadono sul tavolo. Qui possiamo trovare slot machine, roulette, tavoli da poker e blackjack. All’interno i giocatori si possono divertire con i titoli che più amano e sfidare la sorte cercando di conquistare l’ambita vittoria. La sua forte attrattiva spinge ogni giorno migliaia di appassionati a visitare le sue mura, accompagnati da eventi e concerti che rendono l’esperienza del Casinò di Sanremo unica.

Famoso è il Capodanno al Casinò di Sanremo: qui è possibile cenare e giocare al tavolo verde oppure alle slot machine. Questo è perfetto per chiunque voglia finire e iniziare l’anno cullato dalla Dea bendata.