Seconda Categoria: pareggio 1-1 nel big match tra Sanremo 2000 e Argentina Arma (video)

Presso il campo sportivo "Colombera" di Santo Stefano al mare si è giocata la quinta giornata del campionato di Seconda categoria che vedeva opporsi il Sanremo2000 e l'Argentina Arma.

L'incontro ha divertito i numerosi spettatori presenti sugli spalti con numerose occasioni da rete sia nella prima frazione di gara che nella seconda. La prima occasione da rete è capitata sui piedi di Messina al 3' che prova la conclusione al volo all'interno dell'area di rigore ma il suo tiro finisce di poco fuori dalla porta. Il Sanremo2000 insiste e al 8' ci prova Condrò dai 25 metri ma il suo tiro non trova la porta. Al 13' l'Argentina si affaccia nella retroguardia avversaria con Brizio che dalla fascia sinistra crossa per Di Donato che conclude al volo, dentro l'area di rigore, sul secondo palo ma trova l'opposizione della difesa matuziana. Al 14' è ancora Di Donato che prova il tiro da fuori area indirizzando la sfera verso l'incrocio dei pali ma la conclusione è leggermente alta. Al 15' bella trama del Sanremo2000 con Messina che serve una palla in profondità per Cardinale, l'attaccante prova la conclusione rasoterra ma trova Ventrice in uscita bassa e riesce a deviare in calcio d'angolo. Al 19' è ancora Condrò a concludere da fuori area ma il tiro viene sporcato dall'opposizione di Tarantola e la palla finisce comodamente tra le braccia di Ventrice. Al 29' grande occasione da rete per la formazione rossonera, Brizio dalla fascia sinistra crossa sulla testa di Cutellé, l'attaccante dell'Argentina però colpisce il palo, sulla ribattuta si avventa Tarantola che prova il tiro di prima intenzione non trovando però la porta. Al 42' è ancora l'Argentina ad andare vicinissima al vantaggio con un colpo di testa ravvicinato di Cutellé ma Bazzoli difende bene la porta facendo sua la sfera in due tempi.



Nella seconda frazione di gara mister Prunecchi effettua un doppio cambio, Conrieri per Valenzise e Fici per Grandi M., ed è proprio dai piedi di Conrieri che al 49' nasce un'altra occasione da rete per l'Argentina ma Simone Grandi non riesce ad arrivare per pochi centimetri alla conclusione in porta. L'appuntamento con il gol è però segnata al minuto 54' con Ciaramitaro che conclude al volo di collo piede al limite dell'area di rigore, nulla può in questo caso l'ottimo Bazzoli. Al 56' la squadra di Arma di Taggia è vicina al raddoppio con Brizio, servito da un cross di Fici dalla fascia destra, ma il suo tiro è troppo centrale e Bazzoli riesce a bloccare la sfera in due tempi. Al 84' il Sanremo2000 trova il gol del pareggio con Cardinale che approfitta di una respinta corta di Ventrice per appoggiare in rete.



Sanremo2000 1 (84' Cardinale)

Argentina Arma 1 (54' Ciaramitaro)



Formazioni:

Sanremo 2000

1 Bazzoli 10 Malouki 16 Cavarero 8 Cianci 25 Condro (85' Lupico) 6 Daldi 3 Denaro 11 Messina (0 Contena) 29 Muccio 27 Scali 0 Contena 13 Facente 26 Meo 5 Di Perna 9 Cardinale 15 Muratore 28 Morano 14 Luccisano 17 Lupico 18 Franzone



Argentina Arma

1 Ventrice 2 Grandi M. (45' Conrieri) 3 Valenzise (45' Fici) 4 Grandi S. 5 Ambesi 6 Rotella 7 Crepi L. 8 Tarantola (C) 9 Cutellé (75' Leggio) 10 Di Donato (76' De Flaviis) 11 Brizio

A disp: 12 Bruni 13 Ceriolo 14 Fici 15 Leggio 16 Ciaramitaro 17 Crespi A. 18 Calvini 19 De Flaviis 20 Conrieri



Ammoniti:

17' Grandi M (Argentina Arma), 21 Ambesi (Argentina Arma), 71' Muratore (Sanremo2000), 72' Daldi (Sanremo2000), 76' Di Donato (Argentina Arma), 77' Grandi S. (Argentina Arma)