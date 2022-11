Sanremo investe ancora sullo sport: 120 mila euro per la riqualificazione del campo da baseball di Pian di Poma

Nuovi investimenti sullo sport in quel di Sanremo. In collaborazione tra Comune e Regione sono stati stanziati 120 mila euro per la riqualificazione del campo da baseball di Pian di Poma, un altro tassello per la cittadella dello sport matuziano, tra il Palasport nascente e gli altri impianti cittadini. La cifra totale è così ripartita: 90 mila euro dal fondo strategico per lo sport di Regione Liguria e 30 mila da parte del Comune di Sanremo.

I lavori consentiranno una riqualificazione generale del campo con attenzione in particolare alla recinzione, alla zona ‘terra rossa’, alla strada e al cancello di ingresso.

Un altro tassello del puzzle sportivo che l’amministrazione sta componendo per dotare la città di un’ampia area dedicata alle molte società che ogni giorno lavorano con centinaia di ragazzi e famiglie.

Intanto qualche metro più in là si attende il sopralluogo della Lega Calcio per ultimare i lavori per la sostituzione del manto in sintetico.