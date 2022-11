Pallavolo: convocazioni ai raduni federali per gli atleti della Sdp Mazzucchelli

Continuano le convocazioni federali in casa Mazzucchelli. " Il Centro di Qualificazione Regionale Liguria nell'ambito del programma di Qualificazione Nazionale Femminile 2022-2023 organizza un incontro per le atlete dell'anno 2008 ". Con queste poche ma semplici righe si apre la convocazione per Celeste Merogno, giovane atleta "green" che nella giornata di sabato ha preso parte all'allenamento di selezione regionale a Genova tenuto dal selezionatore regionale Luca Parodi.

“ Ennesima grande soddisfazione in casa Mazzucchelli, per queste importanti convocazioni che sono la diretta conseguenza della pallavolo di qualità che la società green cerca sempre di proporre ” dichiarano dalla società.

Nella giornata di domenica alla palestra di Villa Citera a Sanremo alle 15, le ragazze dell'Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzucchelli U14/F gir. B hanno ospitato il Bordivolley. Ottima prestazione quella delle ragazze matuziane che hanno mostrato sia buone fasi di gioco in attacco e difesa e sia un'ottima coesione di squadra, sono riuscite ad ottenere un'importante vittoria per 3 set a 0. Di seguito i parziali: 25/10 – 25/10 – 25/09.

Sempre nella giornata di domenica, dalle 10 alle 16, al palazzetto di Alassio si sono svolte le "Piccoliadi" ovvero la festa dello sport per le scuole primarie.

Hanno preso parte anche i gruppi di Volley S3 della SDP Mazzucchelli che hanno potuto sperimentare la gioia e la felicità dello stare in compagnia e divertirsi tutti insieme imparando. I bambini si sono cimentati in dieci attività sportive differenti l'un l'altra, ben caratterizzate e molto accattivanti per tutti i giovani "atleti" presenti all'evento.