Pallamano: prestigiosa vittoria in trasferta a Nizza per la San Camillo Riviera

Prestigiosa vittoria in trasferta per la San Camillo Riviera che sabato sera scorso è andata a vincere a Nizza, sul difficile campo dall'ASBTP, per 28/22. Con questo successo ora i punti in classifica sono quindici frutto di cinque vittorie su cinque gare per un primato in classifica sempre più solitario.



"Vincere fuori casa è sempre molto difficile per diversi fattori - commenta il tecnico Antonella Maglio - è stata una partita giocata su ogni pallone dove le ragazze hanno lottato senza indugio meritandosi la vittoria finale". Dopo un primo tempo concluso in vantaggio solo di una lunghezza, nella seconda frazione le transalpine, forse inervosite dalla brillante conduzione della gara da parte delle imperiesi, sono costrette ad eccedere nei falli in difesa, permettendo a Giulia Repetto e compagne di piazzare il break definitivo per la vittoria. Ora l'appuntamento per tutti gli sportivi è domenica 27 alle ore 15.00 contro l'H.B. Mougins Mouans Sartoux.

FORMAZIONE: Raffaella Broi reti 4 capitano, Sofia Carenzo, Laura Daprelà portiere, Alice Olivieri, Clara Pellicari 1, Chiara Repetto 5, Giulia Repetto 6, Ksenija Susa 1, Maria Traverso 5, Samira Wiedemann 2.

Allenatore: Antonella Maglio

Dirigente: Piero Torielli