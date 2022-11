Pallamano, alti e bassi per l’Abc Bordighera nell'ultimo fine settimana (Foto e video)

Fine settimana impegnativo per l’Abc Bordighera. I ragazzi dell’under 17 sabato sono stati impegnati a Bordighera contro il Crenna mentre domenica a Nizza hanno affrontato il Cavigal.

“Buon approccio della partita da parte dell'Abc contro una squadra forte, il Crenna" - dice l’Abc Bordighera commentando la partita contro la Pallamano Crenna - “L'Abc rimane una buona squadra, in partita, fino a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Alla ripresa del secondo tempo, però, il Crenna prende bene le misure, rispetto al nostro gioco e ai nostri giocatori, e così l'Abc subisce un break mentale che non consente di mantenere lo stesso livello di gioco del primo tempo. Il Crenna allunga il vantaggio e gestisce bene il gioco. Gli ultimi minuti di partita sono più distesi, l'Abc si ricompone e cerca di ricucire il divario. La partita però si conclude 15 a 28. L' arbitro ha tenuto in mano la partita anche in considerazione del fatto che era solo".

L’under 17 a Nizza ha invece giocato contro il Cavigal Nice Handball. “Partita subito in vantaggio per l'Abc. Gli avversari non si scoraggiano, ricompongono la squadra e si fanno avanti” - commenta l’Abc Bordighera - “Una partita equilibrata che ha visto un alternarsi di gol che hanno portato in avanti e poi in pareggio le squadre. Il risultato sfavorevole è frutto di un singolo episodio a pochi secondi dalla fine. L’Abc era in vantaggio però non è riuscita a gestire bene la palla sul risultato del 19 pari. Perdiamo infatti la palla a 10 secondi dalla fine, la nostra difesa si schiera, tiene ma viene fischiato un tiro dai 9 metri a sirena suonata. Cavigal realizza e la partita si conclude con l'amarezza di un risultato che non rispecchia l'andamento del match. Facciamo tesoro di questo fine settimana per concentrare energia ed entusiasmo per i prossimi incontri”.

Anche le ragazze bordigotte scendono in campo. “La partita tra il San Camillo Abc e Hb Collines Nizza è stata giocata a Imperia. È stata una partita distesa e fin da subito condotta agevolmente dalle ragazze” - fa sapere l’Abc Bordighera - “Complimenti alle ragazze del San Camillo e dell'Abc che, grazie alla collaborazione e il gemellaggio per questa stagione 2022-2023, escono vittoriose da questo secondo incontro con un risultato di 32 a 17”.