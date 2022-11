Atletica, 150 partecipanti alla campestre Csi allo 'Zaccari' a Camporosso (Foto e video)

150 atleti hanno partecipato alla gara campestre Csi organizzata, ieri, all’impianto di atletica dello ‘Zaccari’ a Camporosso dall’Unione sportiva Pignese, in collaborazione con l'Atletica Vallecrosia e l’Atletica 2000 Bordighera.

Le gare sono durate per tutta la mattina. “Un vero successo, ci sono state adesioni da tutta la provincia e anche dalle province confinanti. Siamo molto soddisfatti della riuscita della manifestazione. È stata un’occasione per fare sport all'insegna del fair play, del divertimento e della collaborazione partecipativa con una piccola punta di agonismo” - commentano gli organizzatori.

“Con questa manifestazione abbiamo stabilito un gemellaggio con l’Atletica di Vallecrosia e l’Atletica 2000 di Bordighera” - dice Mario Siboldi, presidente dell’Unione sportiva Pignese - “Ogni anno vogliamo portare sempre più ragazzini a questa manifestazione campestre che è l’unica nella nostra provincia. Ringraziamo tutte le squadre partecipanti (Atletica Ceriale, Atletica Varazze, Atletica Val Lerrone, Us Pignese e Atletica Cairo), il Csi- comitato savonese e imperiese per l'organizzazione dietro le quinte di questa manifestazione, il comune di Camporosso e di Vallecrosia per averci dato la concessione dell'utilizzo degli spazi, l'Atletica Vallecrosia e l'Atletica 2000 Bordighera per il supporto tecnico, la Croce Azzurra Misericordia per il supporto sanitario, i genitori e i ragazzi volontari in supporto sul campo".

Nella categoria cuccioli 2014-2015 tra le femmine è arrivata prima Margherita Del Gobbo, seguita da Melissa Kraja, Iris Cassarà, Matilde Barigazzi e Iris Duli dell'Us Pignese. Tra i maschi, invece, Gioele Fazio dell'Atletica Varazze si è piazzato primo. Secondo Raffaele Magliano dell'Atletica Ceriale mentre Enea Peirano e Ivan Vaccaro dell'Us Pignese sono giunti rispettivamente terzo e quarto.

Negli esordienti 2012-2013 tra le femmine sul podio Valentina Isolica dell'Atletica Ceriale, Sara Pellegrino dell'Us Pignese e Sara Romano dell'Atletica Varazze. A seguire Noemi Morese, Giulia Barale e Giulia Aguzzi dell'Us Pignese, Lucia Garofalo e Stella Benazzo dell'Atletica Ceriale, Silvia Sofia Pizzio, Vittoria Famà Lavinia Settimio e Mia Floris dell'Us Pignese. Tra i maschi, invece, sul podio Giacomo Amalberti e Zeno Lai dell'Us Pignese e Daniele Derossi dell'Atletica Varazze. A seguire Andre Neacsu dell'Us Pignese e Andrea Polovio dell'Atletica Varazze.

Nella categoria ragazzi 2010-2011, tra le femmine, in ordine d'arrivo sono giunte Anna Iuch dell'Atletica Cairo, Irene La Torre dell'Atletica Varazze e Viola Oliver dell'Us Pignese. A seguire Alice Magliano dell'Atletica Ceriale, Megi Duli, Chiara Negrini e Virginia Biancone dell'Us Pignese, Emma Romano dell'Atletica Varazze, Viola Lai, Germana Curti e Anna Ferraro dell'Us Pignese, Chiara Germano dell'Atletica Cairo, Bianca Traina dell'Atletica Ceriale. Tra i maschi, invece, sul podio Daniele Zuccaro dell'Us Pignese, Giacomo Fiorito dell'Atletica Varazze ed Elia Di Lorenzo dell'Us Pignese. A seguite Lorenzo Rantino dell'Us Pignese, Alessio Scarpa dell'Atletica Cairo, Fabio Pellegrino dell'Us Pignese, Dino Masala dell'Us Pignese, Filippo Gonella dell'Us Pignese, Stefano Canepa dell'Atletica Varazze, Matteo Del Gobbo dell'Atletica Varazze, Edoardo Luciano dell'Atletica Varazze, Niccolò Ferrari, Gioele Vitetta e Dino Borri dell'Us Pignese.

Nella categoria cadetti 2008-2009 tra le femmine podio tutto dell'Atletica Varazze grazie a Giorgia Bongiovanni, Letizia Fiorito e Maria Teresa Del Gobbo. Secondo l'ordine d'arrivo sono giunte, poi, Jasmine Abdel Rahman dell'Atletica Ceriale, Ilaria Rambaldi dell'Us Pignese, Chiara Benetti dell'Atletica Ceriale, Lavinia Gavotti dell'Atletica Varazze, Zoe Gaggero dell'Us Pignese, Syria Ronchetti, Marta Rondelli, Ginevra Simonetta, Chiara Rambaldi, Giulia Garozzo dell'Us Pignese, Francesca Burruto dell'Atletica Ceriale, Viola Sanchez dell'Us Pignese, Elisa Cirio dell'Atletica Ceriale, Giulia Oliva e Gaia Peirano dell'Us Pignese, Letizia Volpe dell'Atletica Ceriale. Tra i maschi, invece, vince Gabriele Ferrara dell'Us Pignese, seguito da Matteo Facollo e Francesco Traina dell'Atletica Ceriale. Successivamente sono giunti al traguardo Gabriele Damiano e Giulio Barbieri dell'Atletica Ceriale, Alessandro Voivoda dell'Us Pignese, Andrea Biale dell'Atletica Varazze, Aurelian Bonaccorsi dell'Us Pignese, Ismael Licini dell'Atletica Ceriale, Andrea Monaco, Stefano Palamara, Emilio Barigazzi, Lorenzo Rolandoe Emanuele De Masi dell'Us Pignese.

Nella categoria allievi 2006-2007 tra le femmine prima Eleonora Boeri dell'Atletica Ceriale, seconda Sofia Dante dell'Atletica Cairo. Tra i maschi, invece, Alessio Parodi dell'Atletica Cairo, Guido Nehuel Sanchez e Dario Abamo dell'Us Pignese, Achille Borea dell'Atletica Ceriale, Francesco Campanella e Alessio Monaco dell'Us Pignese.

Nella categoria Junior 2004-2005, tra le femmine, podio tutto dell'Atletica Ceriale con Zoe Castellino, Adele Cattardico e Lena Lecca. Tra i maschi sul podio Raffaele Giovinazzo dell'Us Pignese, Davide Boeri e Nicolò Berta dell'Atletica Ceriale.

Nella categoria senior 1989-2003, tra le femmine, sul podio Celestina Malugani e Arianna Pisano dell'Us Pignese e Martina Stranieri dell'Atletica Ceriale. A seguire Erika Zunino dell'Atletica Ceriale. Tra i maschi, invece, è arrivato primo Giacomo Sambarino dell'Atletica Ceriale.

Nella categoria amatori A 1979-1988, tra le femmine, prima Anna Bianco dell'Atletica Ceriale, mentre tra i maschi si sono piazzati sul podio Luca Piccolo dell'Us Pignese, Mirko Ferrando dell'Atletica Ceriale e Carlo Beltrame dell'Atletica Cairo.

Nella categoria amatori B 1969-1978, tra le femmine, sul podio Sabrina Barbieri e Cinzia Cassiano dell'Atletica Ceriale. Tra i maschi, invece, sul podio Tiziano Barbieri dell'Atletica Ceriale, Achille Faranda dell'Atletica Val Lerrone e Giuliano Benazzo dell'Atletica Ceriale. A seguire Domenico Luca Boeri e Massimo Baldini dell'Atletica Ceriale.

Nella categoria veterani A 1962-1968, tra le femmine, prima Loredana Fausone dell'Atletica Val Lerrone, seconda Ornella Turrini dell'Us Pignese. Tra i maschi, sul podio Gianluca Bico e Mauro Brignone dell'Atletica Ceriale.

Infine nella categoria veterani B 1961, tra le femmine, prima Natalina Lino dell'Atletica Ceriale. Tra i maschi, invece, Luigi Pisano dell'Us Pignese e Flavio Bertuzzo dell'Atletica Cairo.