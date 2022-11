Grandi giornate per il Campionato Invernale West Liguria organizzato dallo Yacht Club Sanremo

Sole e vento hanno caratterizzato le prime due giornate dell’Autunno in regata, regalando due bellissime regate alla flotta riunitasi nelle acque del golfo di Sanremo.

"Sabato - spiegano dallo Yacht Club Sanremo - una tramontana compresa tra i 12 ed i 20 nodi ha scatenato un imprendibile Pingone di Mare IIII di Stoppani, vincitore sia di categoria che overall.

Dietro di lui Sarchiapone Fuoriserie di Dubbini e al terzo posto Etchellent di Cimarosti tutti di classe ORC B primo della Classe ORC A Frewell di Alberto Franchella quarto nella overall.

Domenica il vento si fa attendere e quando arriva è di direzione molto variabile che rende un po' meno tecnica la regata.

Un percorso di 12,4 miglia con vento sud/sud ovest tra i 6 ed i 9 nodi.

Nuovamente lotta tra i primi due ma con classifiche invertite questa volta, e grande prestazione di Candelluva in IRC che taglia il traguardo in solitaria, ma purtroppo non riesce a pagarsi il compenso.

Il Campionato West Liguria tornerà il 3 e 4 dicembre con il Gorilla Gang Trophy nel mentre nelle nostre acque avremo la prima tappa delle Dragon Winter Series con una partecipazione molto internazionale".