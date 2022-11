Elezioni comunali 2023, Berrino (Fdi): “Orgogliosi del simbolo, tratteremo con gli alleati ma abbiamo candidati sindaci pronti" (videointervista)

Gianni Berrino, senatore di Fratelli d’Italia presente ieri pomeriggio a Imperia per la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del Ronde delle Valli Imperiesi, ne ha approfittato per lasciarsi andare a qualche considerazione politica in vista delle elezioni della prossima primavera, in particolare nel capoluogo ma anche negli altri principali centri, vedi, in particolare Ventimiglia e Bordighera.

“È un periodo in cui si parla molto di politica, ci sono appena state le elezioni politiche, un grande successo anche qua, ad Imperia, della coalizione di centrodestra, di Fratelli d'Italia. È nato il governo, sono iniziati i lavori parlamentari, ma non bisogna dimenticare che anche qua in Liguria e in provincia di Imperia avremmo delle importanti elezioni in due città, soprattutto a Imperia e a Ventimiglia che sono a doppio turno".

"Imperia è capoluogo di provincia, quindi, sono elezioni la cui portata arriverà anche sul Tavolo nazionale degli Enti locali dove si scelgono le alleanze, i candidati sindaci, dove si concedono i simboli. Abbiamo un sindaco uscente e la storia dell'altra volta l'abbiamo tutti a viva nelle nostre menti. Vedremo cosa fare qua ad Imperia. Abbiamo letto che una parte del centrodestra si è già schierato, che è ‘Cambiamo’ con l'assessore regionale Marco Scajola che si è schierato a favore del sindaco uscente. Io penso che sia necessario, comunque, che il centrodestra mantenga la sua unità a livello locale, soprattutto dopo il grande successo nazionale. Chiaro, quindi che ci sarà un Tavolo provinciale dove si parlerà delle elezioni di Imperia di Ventimiglia e Bordighera e di altri comuni in cui si andrà al voto".

"È chiaro che noi non possiamo e non vogliamo rincorrere nessuno. Siamo a disposizione per le alleanze che faranno il meglio per la città dove si vota compresa Imperia. Naturalmente siamo orgogliosi di un simbolo che ha portato così tanti voti al nostro partito e al centrodestra anche qua a Imperia, quindi inizieremo degli incontri. Naturalmente per fare gli incontri ci vuole la volontà di tutti e spero che questa volontà ci sia".

"In alternativa noi in tutte le città dove si va al voto, abbiamo già dei nostri candidati sindaci molto pronti di grande esperienza sia politica che professionale modo da poter tenere alto l'onore di Fratelli d'Italia, ma l'obiettivo primario quello di mantenere unito il centrodestra perché sarebbe un vero peccato che dopo, appunto, aver vinto per due volte la Regione ed essere tornati, finalmente, al governo della Nazione, il centrodestra si sfasci a livello locale”, conclude Berrino.