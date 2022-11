La Finanza sequestra 82 Kg tra marijuana e hashish a Savona: l'autoarticolato arrivato dalla Spagna attraverso Ventimiglia

Poteva essere in parte diretto anche alla provincia di Imperia il carico di droga sequestro dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Savona, che ha arrestato un uomo di origini spagnole, incensurato.

Alla guida di un autoarticolato con targa iberica proveniente dal confine di Stato di Ventimiglia, stava trasportando, insieme ad un carico di insalata, un ingente quantitativo di droga. Il quarantacinquenne è stato fermato per un controllo dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona.

I primi accertamenti all’interno del rimorchio non hanno evidenziato nulla di illecito, mentre il controllo della motrice ha permesso ai finanzieri di trovare 82 kg di droga, denaro contante ed apparati informatici, nascosti nella cabina di guida. La marijuana (67 kg.) e l’hashish (15 kg.) erano nascosti all’interno del vano letto ed in alcuni zaini riposti nei vani portaoggetti e nelle paratie laterali.

Trovati anche 1.000 euro in contanti, probabile acconto per il ‘servizio’ di corriere, insieme alla droga e all’autoarticolato utilizzato per il trasporto.