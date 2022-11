Imperia, detenuti per gravi reati scarcerati ed espulsi: misura emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Genova

Un detenuto di nazionalità gambiana, resosi responsabile di molteplici reati tra cui rapina, estorsione, lesioni personali e reati rientranti nella categoria “codice rosso”, è stato identificato ed è stato rimpatriato coattivamente in esecuzione del decreto di espulsione alternativo alla detenzione emesso nei suoi confronti dal Magistrato di Sorveglianza di Genova, mentre altro detenuto romeno, proveniente dal carcere di Marassi di Genova dopo circa 6 anni di detenzione per i reati di sequestro di persona, violenza sessuale (aggravato) e lesioni personali, è stato espulso come misura di sicurezza, emessa nei suoi confronti dal Magistrato di Sorveglianza di Genova ed è stato rimpatriato coattivamente.

Continua l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina da parte della Questura di Imperia, che nella scorsa settimana ha portato all’adozione di 11 decreti di espulsione nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio, di cui 5 assoggettati ad ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale, 1 destinatario di espulsione con esecuzione volontaria, corredata dalla misura della consegna del passaporto ed obbligo di presentazione alla P.G., mentre 5 extracomunitari sono stati accompagnati coattivamente presso il CPR di Torino per il successivo rimpatrio.