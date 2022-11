CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 21 novembre 2022

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – ore 17.00 - 21.00 - di Ryan Coogler - con Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba – Azione/Avventura/Fantascienza - "In seguito alla morte di Re T'Challa, il Wakanda è in lutto. Tuttavia per la Regina Ramonda e la Principessa Shuri non hanno tempo per affrontare il loro dolore poiché la nazione è in allerta contro possibili invasori…”

Voto della critica: ***

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO – ore 16.45 - 19.10 - 21.15 - di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice - Azione - "In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma…”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- BELLE & SEBASTIEN - NEWS GENERATION – ore 16.30 - 18.30 - di Pierre Coré - con Michèle Laroque, Robinson Mensah Rouanet, Alice David, Caroline Anglade - Avventura - "Sebastien, un ragazzino di dieci anni, si trova in montagna per trascorrere le vacanze con la nonna e la zia, dando una mano con l'ovile e altre piccole faccende, un passatempo alquanto noioso per un bambino. Tuttavia la monotonia quotidiana viene interrotta grazie all'incontro con Belle, un cane gigantesco ma dolcissimo che viene maltrattato dal suo padrone. Sebastien fa di tutto per aiutare la sua nuova amica a quattro zampe e la sua estate si trasformerà in un'incredibile avventura…”

Voto della critica: **

- L’OMBRA DI CARAVAGGIO – ore 21.00 - di Michele Placido - con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert, Micaela Ramazzotti, Mario Molinari - Drammatico - "Italia 1600. Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio è un artista geniale e sovversivo che vive con il peso di una condanna a morte e su cui sta per allungarsi l’Ombra di un implacabile potere occulto. Un’inquietante figura è stata infatti incaricata di indagare sul pittore che - con la sua vita e la sua arte - affascina, sconvolge, sovverte. L’esistenza di un genio nelle mani di un’Ombra…”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- HARRY POTTER E LA CAMERA DEI SEGRETI – ore 16.30 - di Chris Columbus - con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Kenneth Branagh, Maggie Smith - Fantastico - "Il mago dodicenne Harry Potter torna a Hogwarts, la scuola di magia e stregoneria, per il suo secondo anno scolastico; come al solito dovrà affrontare i problemi che gli vengono dalla sua immensa popolarità; ma quest'anno un'insidia ben peggiore grava su Harry, i suoi amici e gli altri scolari: la leggendaria Camera dei Segreti, che si vuole costruita da uno dei fondatori della scuola con intenti piuttosto discutibili, è stata riaperta e il suo orribile ospite si aggira nottetempo nei corridoi di Hogwarts…”

Voto della critica: ***

- BLACK ADAM – ore 21.00 - di Jaume Collet-Serra - con Dwayne Johnson, Noah Centineo, Sarah Shahi, Pierce Brosnan, Aldis Hodge - Azione - "Nell'antica Kahndaq a Teth-Adam furono conferiti gli onnipotenti poteri degli Dei. Una volta utilizzati i suoi poteri per vendetta, venne imprigionato e divenne Black Adam. Sono passati circa 5.000 anni e Black Adam è passato da uomo a mito, fino a diventare leggenda. Oggi libero, scopre che la sua unica forma di giustizia, nata dalla rabbia, è messa in pericolo dagli eroi dei nostri tempi: la Justice Society formata da Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone…”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- THE MENU – ore 16.30 - 19.15 - 21.15 - di Mark Mylod - con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeer – Commedia/Horror - "La storia segue le vicende di una giovane coppia che pur di assaggiare la cucina di un famigerato e ultra esclusivo ristorante, si recano su un'isola remota. Una volta sul posto, i due faranno conoscenza dello Chef, che ha preparato un menu prelibato che riserva alcune, scioccanti, sorprese…”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI – ore 16.30 - 19.10 - 21.20 - di Anthony Fabian - con Lesley Manville, Isabelle Huppert, Lambert Wilson, Alba Baptista, Lucas Bravo - Drammatico - "La storia è quella di una donna delle pulizie vedova che, negli anni Cinquanta, resta estremamente colpita da un vestito d'alta moda di Dior e per questo decide di cambiare vita imbarcandosi in una grande avventura, da Londra a Parigi…”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA PADRINA - PARIGI HA UNA NUOVA REGINA (cineforum) – ore 16.15 - 21.00 - di Jean-Paul Salomé - con Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani, Liliane Rovère, Iris Bry - Drammatico - "Patience, traduttrice specializzata in intercettazioni telefoniche per la squadra antidroga, frustrata e annoiata da un lavoro duro e mal pagato, durante un'intercettazione viene a conoscenza dei traffici poco raccomandabili del figlio di una donna a lei cara. Decide così di dare una svolta alla sua vita e intrufolarsi nella rete dei trafficanti, per proteggere il giovane. Quando si trova tra le mani un grosso carico di droga, non si fa sfuggire l'occasione e diventa La Padrina, una "trafficante all'ingrosso". Fa esperienza sul campo e poi... riporta tutte le informazioni in ufficio al servizio della sua squadra!…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- THE MENU – ore 20.45 - di Mark Mylod - con Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, John Leguizamo, Janet McTeer – Commedia/Horror - "La storia segue le vicende di una giovane coppia che pur di assaggiare la cucina di un famigerato e ultra esclusivo ristorante, si recano su un'isola remota. Una volta sul posto, i due faranno conoscenza dello Chef, che ha preparato un menu prelibato che riserva alcune, scioccanti, sorprese…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- IL PRINCIPE DI ROMA – ore 20.30 - di Edoardo Falcone - con Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Filippo Timi, Sergio Rubini, Denise Tantucci - Commedia - "La storia è ambientata a Roma nel 1829. Bartolomeo è un uomo avido a cui non bastano le proprie ricchezze: vuole a tutti i costi appropriarsi di un titolo nobiliare. Per ‘comprare’ la mano della figlia del Principe Accoramboni, si ritrova ad affrontare un viaggio incredibile, a cavallo tra passato, presente e futuro insieme a compagni d'eccezione. Alla fine dovrà fare i conti con sé stesso e raggiungere nuove consapevolezze…”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- DIABOLIK - GINKO ALL’ATTACCO – ore 20.30 - di Marco Manetti, Antonio Manetti - con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea, Monica Bellucci, Alessio Lapice - Azione - "In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dell’astuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma…”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da https: movieplayer.it