Pallapugno, definiti i campionati 2023 dalla Serie A alla C1: in campo nove quadrette liguri

Il Consiglio Federale ha deliberato la composizione dei campionati dalla Serie A alla C1 per la stagione 2023. Tante sono le sorprese tra le squadre del nostro territorio e molteplici i derby che daranno vita all’ estate del ‘Balùn’.

Imperiese vuole recitare nuovamente un ruolo da protagonista in Serie A che riesce a raggiungere le dieci squadre iscritte. Confermata quasi per intero la quadretta, capitanata da Federico Raviola, con Oscar Giribaldi, unica (e valorosa) eccezione. Altra ligure sarà la Bormidese di Davide Dutto. Le squadre che completeranno il girone sono: Cortemilia, Albese, Canalese, Virtus Langhe , SubalCuneo, Araldica Castagnole e le neopromosse Ceva e San Biagio.

Le sorprese arrivano dalla Serie B che non vedrà la Don Dagnino. Ma salgono a tre le squadre del nostro territorio in cadetteria: confermata la presenza di Pieve di Teco con Mattia Molli alla battuta e Tommaso Guasco a centrocampo. Ci saranno le rinnovate Amici del Castello e Prodeo: i ragazzi del DT Agnese saranno capitanati da Jacopo Guasco, in arrivo dall’Imperiese, con Fabio Novaro Mascarello da spalla ed il ritorno in campo di Alessandro Re, terzino insieme a Tortonesi. La società di San Lorenzo invece scommetterà su Cristian Di Curzio alla battuta e l’imminente nuovo arrivo di Claudio Carli, dalla San Leonardo.

Completano il quadro: Alta Langa, Benese, Gottasecca, Monticellese, Pro Paschese, Ricca, Speb, Augusto Manzo e Neivese.

L’ Imperiese punta forte anche sulla Serie C1 con il ritorno a Dolcedo di Daniele Grasso; ai nastri di partenza anche Pieve di Teco che conferma Sergio Seno. Don Dagnino riparte dalla C1 con Lorenzo Stalla alla battuta e Bormidese completa il poker ligure. Le altre otto squadre sono: Albese, Araldica Castagnole, Bormidese, Bubbio, Caraglio, Centro Incontri, Gottasecca, Merlese e Valle Bormida.

Rimangono alla finestra San Leonardo e Taggese per la Serie C2 che è ancora in via di definizione.