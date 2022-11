Pallacanestro: netta sconfitta per il Bvc Sanremo a Casarza Ligure nel campionato di Serie D

Valpetronio Casarza Ligure-Bvc Sanremo 104-60 (21-11, 31-21, 23-14, 29-14)

Valpetronio: Casazza 21, Calzolari 18, Marjanovic 18, Diakite 12, Beltrami 8, Tasso N. 6, Morina 5, Bartolone 5, Gamaleri 4, Tasso J. 4, Negrino 3, Bottaro.

Bvc Sanremo: Genovese 2, Tacconi Davide 18, Tacconi Daniele 6, Tavanti 14, Deda 3, Della Rosa 17. Coach: Alessandro Deda.

Un Bvc Sanremo largamente incompleto ha perso largamente sul campo levantino del forte Valpetronio.

Il coach Alessandro Deda: “E’ un periodo in cui abbiamo tanti infortunati e pertanto non riusciamo ad allenarci al meglio, oltre a essere andati in pochi in questa trasferta. E’ necessario tornare ad allenarci al completo, soprattutto in vista dell’importante partita del prossimo turno sul parquet del Landini Lerici”.