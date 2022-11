Ottimi risultati degli arcieri gialloblù di San Bartolomeo al Trofeo Città di Ventimiglia

Il 19/20 novembre a Ventimiglia, presso il Palaroja, si è svolto il Trofeo Città di Ventimiglia, gara di tiro con l’arco indoor 18 metri valevole per la qualificazione ai campionati italiani indoor 2023. La gara è stata diretta dal giudice di gara Giuseppe Capalbo.

Gli arcieri gialloblù vi hanno partecipato numerosi e hanno ottenuto dei bei risultati. Nella divisione olimpica tra i senior maschili 4 posto per Emilio Capalbo, tra i ragazzi maschili. 3 posto per Alessio Cioria, tra le allieve femminili 4 posto per Valeria Prette che stabilisce il suo nuovo record personale. Tra i compound master 4 posto per Vittorio Pasqualotto, 8 posto per Dario Cosentino.

Passiamo all’arco nudo: nei senior femminili 1 posto per Lucia Lenzi, tra i master 1 posto per Cesare Prette, 4 posto per Maurizio Gabrielli, 9 posto per Davide Piana che migliora il suo record personale, 11 posto per Salvatore D’Amico. La squadra master si aggiudica il 2 posto.

Prossimo impegno per i gialloblù le gare di Imperia del 3/4 dicembre.