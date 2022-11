Canottaggio: medaglia d'argento per i sanremesi Roberto e Alberto Strazzulla ai campionati italiani di fondo

I gemelli Roberto ed Alberto Strazzulla hanno vinto la medaglia d'argento nel ‘due senza’ categoria Ragazzi, ai Campionati Italiani di Fondo, sui 6.000 metri del bacino remiero di San Giorgio di Nogaro.

La gara della barca matuziana è terminata a 1"6 dalla Canottieri Armida e con un vantaggio di 0"4 sul Monate al termine di una palpitante regata a cronometro cui hanno partecipato i 20 equipaggi migliori d'Italia. I due, lo scorso mese a Pisa, avevano conquistato il quarto posto nel campionato di fondo in doppio, dimostrando così di essere la più eclettica coppia di giovani canottieri italiani, capaci di grandi risultati sia nella vogata di punta (due senza, con un remo ciascuno) che di coppia (doppio, con due remi ciascuno).

Grande la soddisfazione del Coach Renato Alberti e di tutta la Canottieri Sanremo del Presidente Sergio Tommasini per i progressi dei due ragazzi nel loro primo dei due anni di categoria. Buoni risultati in singolo per gli altri due portacolori della Canottieri, Diego Consonni e Leonardo Arosio, che hanno ottenuto lusinghieri piazzamenti su oltre 70 concorrenti di categoria, ponendo le basi per progressi nel 2023.