Calcio: Promozione, vittoria scaccia crisi per il Ventimiglia. Superato col classico 2-0 il Celle Varazze

Dopo un mese, il Ventimiglia, ritorna alla vittoria col classico 2-0 al temuto Celle Varazze. La gara, è stata decisa dai due gol, uno per tempo, realizzati da Ventre al 2' del primo tempo, quando si procurava un calcio di rigore causato da Gaggero il quale stendeva l'attaccante granata diretto in porta. Ventre, alla quarta rete stagionale in campionato, trasformava con la solita freddezza. Il raddoppio, che sanciva il risultato finale, lo realizzava Sparma al 3° minuto di recupero della ripresa, quando riceveva lungo l'out di destra e in corsa liberatosi dell'avversario, tirava con precisione verso l'angolo opposto con il portiere in uscita. In precedenza, l'avvio è stato affrontato a ritmi alti dalle due squadre ,gli ospiti si proiettavano nell' area locale che comunque faceva buona guardia. Il primo pericolo, lo subiva il portiere ospite Fois al 11' su traversone basso di Ventre, difettava l'intervento sull'accorrere di Gambacorta. La difesa poi con affanno sbrogliava. Al 14', un pericolo per la porta ventimigliese: su punizione, Cavallone G. scheggia l'incrocio dei pali. Nel finale del primo tempo, Cavallone P., impegna Scognamiglio che non riesce a trattenere la sfera ma la difesa libera l'area.



A inizio di ripresa, assolo di Cavallone G, che palla al piede attraversa il campo presentandosi verso Scognamiglio che con bravura respinge la sua conclusione. Dalla parte opposta, al 12' bella punizione calciata da Ventre sulla quale, Fois, strappa applausi volando verso l'incrocio deviando in corner. Con questo ritorno alla vittoria, il Ventimiglia, si conferma al quinto posto in classifica in coabitazione col Borghetto e il Borzoli e sperando nella svolta, si può pensare in positivo alla gara di domenica prossima in casa della capolista Praese.



Queste le formazioni delle squadre:



VENTIMIGLIA: Scognamiglio, Zinghini, Rea, Peirano, Musumarra, Addiego, Oliveri, Aretuso, Gambacorta, Ventre, Bertone. Sono subentrati: Allegro, Bacigaluppi, Calcopietro, Sparma. Allenatore: Massullo.



CELLE VARAZZE: Fois, Gaggero, Rossi, Severi, Cappanelli, Cavallone P., Durante, Piana, Cavallone G., Ogliari, Mancini. Sono subentrati: Colombo, Turone, Rebagliati Piacentini. Allenatore: Monteforte. Arbitro: Filippo Masini (sez. Genova). Assistenti: Lorenzo Trucco (Sez. Imperia) e Enrico Conio (Sez. Genova).