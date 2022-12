Calcio: Miguel Alfonso e lo scandalo a luci rossi

Miguel Afonso, l'allenatore della squadra femminile portoghese Famalicao, è accusato di molestie sessuale nei confronti delle calciatrici. Si attende il processo con una pena da tre mesi a un anno di sospensione, intanto, per il momento, il tecnico viene allontanato dalla squadra della Famalicao.

La denuncia delle calciatrici

Per il welcome bonus di fez bet e le altre promozioni attive sul sito dedicato allo sport, basta accedere e troverai anche le offerte dei bookmakers sulle competizioni sportive dove ti aiutano anche a scegliere le migliori statistiche e i pronostici. Contro Miguel Alfonso, è stata fatta una denuncia che lascia tutti stupiti. Alcune ex calciatrici della squadra di calcio portoghese della Famalicao, hanno incastrato l'allenatore con delle dichiarazioni su una serata piuttosto sfrenata a livello sessuale successa in un appartamento. L'episodio che riguarda circa un anno fa, ha allontanato per il momento, il tecnico Miguel Afonso dal lavoro fino a quando non ci sarà il processo. Infatti a rendere nota la notizia, è un ex calciatrice di cui non sappiamo il nome, ma che afferma la verità dichiarando: " Mi sono fatta coraggio e vorrei raccontare tutto, perchè ho visto anche le mie compagne che hanno parlato pubblicamente delle molestie sessuali subite dall'allenatore, dunque affermo il tutto anche per la squadra e per lo staff della Famalicao che nonostante tutto sono semre stati al corrente e avvertiti ma mai messo dei ripari!" - sottolinea la giovane ragazza. Nella denuncia ci sono tutti dettagli di un festino in un appartamento, nel quale si sarebbero consumati dei rapporti sessuali tra calciatrici e membri della società, dove il tribunale portoghese ha già avviato l'inchiesta dopo l'interrogato fatto alle calciatrici, all'allenatore Miguel Alfonso e gli altri testimoni.

Il confronto

L'atletica leggera quest'anno parte con la Sanremo Marathon, dove ci saranno più di 1000 partecipanti, un evento aperto tutti che per avere maggiori informazioni sul programma e gli orari, si può digitare qui. Attualmente queste calciatrici si trovano nella squadra della Rio Ave dove Miguel Afonso, ne è per l'appunto l'attuale tecnico del Famalicao. Nell'interrogatorio, ha reso noti alcune parti di un dialogo tra Miguel Alfonso ed una delle calciatrici, dove il tecnico, si è difeso negando il tutto e dichiarando durante un' intervista : " Io ho una famiglia, ma queste accuse verso di me che sono assolutamente non vere!" Inoltre, secondo come la ragazza racconta, Miguel Alfonso, avrebbe inviato diversi messaggi alla 19enne e le altre giovani calciatrici, dove ci sarebbero contenuti inappropriati. Addirittura, una di loro, è stata allontanata dalla squadra di calcio femminile per non aver appoggiato le avance del tecnico.

I racconti delle regazze della squadra di calcio femmnile

Nonostante tutto, anche le altre ragazze raccontano i messaggi ricevuti da Miguel Alfonso riguardo al contenuto piuttosto intimo. In alcuni di questi messaggi infatti, si legge: " Cosa ti piace di più l'uomo o la donna?". In seguito una delle calciatrici racconta anche: " L'allenatore ha anche chiesto se volevamo guadagnare o perdere del peso chiedendoci delle nostre fotografie ed un video per vedere i suoi movimenti del corpo". Così la ragazza 19enne ne parla anche con i suoi genitori e la cosa quando si è scatenata, i dirigenti del club, hanno fatto in modo di mandarla via.

L'allenatore smentisce ma rischia la pena

Nonostante i racconti della ragazza e dei testimoni, Miguel Alfonso smentisce i fatti e ha lasciato la squadra del Río Ave, ma comunque nello stesso tempo resta sulla panchina del club della Famalicao. Ma le giovani calciatrici portoghesi, alla notizia sulle molestie del tecnico Miguel Alfonso, ne hanno parlato con il proprio presidente attuale Jorge Silva. Infatti anche il direttore sportivo, Samuel Costa, era già stato informato tanto che lui stesso ha commentato così: “ Queste voci nonostante tutto non hanno delle prove, noi abbiamo chiesto anche al tecnico Miguel dell'accaduto, ma lui nega e noi comunque gli crediamo”. Il tecnico, nel frattempo, sta aspettando un processo penale, la Federcalcio portoghese ha aperto un’indagine e nello stesso tempo rischia la sospensione con una pena da tre mesi ad un massimo di un anno che mettono in condizioni Miguel Afonso a non poter più allenare. Dunque per il momento si pensa all'allenatore Marco Ramos per l'eventuale sostituzione a Miguel Alfonso.