Rombano i motori, in via Cascione la partenza del Ronde Valli Imperiesi (Foto e video)

Partenza inedita da via Cascione stasera per l'undicesima edizione del Ronde delle Valli Imperiesi. Ben 133 le vetture, ammesse all'attesa manifestazione sportiva, che hanno sfilato lungo le vie della città, partendo dal porto di Oneglia per Porto Maurizio e la centrale via Cascione. Per iniziativa dei commercianti e del CIV di Porto Maurizio sono stati allestiti un rinfresco e un controllo a timbro.

Ecco le interviste:

Confermato il format della gara, che sarà articolata su 206,92 km totali, 42,40 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale “Guardiabella” (da Aurigo a Caravonica), allungata di 300 metri rispetto al 2021. Le prove speciali scatteranno alle ore 07:31, 10:06, 12:25 e 14:44.

Nella mattinata odierna, invece, si è svolto lo shakedown. Il test ha riproposto i pronostici della vigilia, con la Citroën DS3 WRC dei vincitori della scorsa edizione Luca Pedersoli - Anna Tomasi grande favorita per il successo finale e le numerose Skoda Fabia R5 di Patrizia Sciascia, Marco Cortese, dei britannici Andrew Pawley - Timothy Sturla, di Andrea Gonella, Loris Ronzano e di Alberto Orengo accreditate come le maggiori outsider.

L’alto numero di adesioni raccolte ha indotto gli organizzatori dell’Imperia Corse a modificare leggermente gli orari della manifestazione, che domani mattina scatterà alle 06:30 da Imperia Calata G. B. Cuneo, Banchina Portuale di Oneglia, dove si concluderà alle 15:22.