Calcio: i convocati biancoazzurri della Sanremese per il match di domani a Fossano

Questa mattina la Sanremese ha svolto a Ospedaletti la rifinitura in vista della gara di domani a Fossano. Il match, valido per la quattordicesima giornata di campionato di serie D, si disputerà alle 15 allo stadio Pochissimo.



Al termine dell’allenamento, mister Giannini ha diramato l’elenco dei convocati: sono 23 i biancoazzurri disponibili. Assenti i lungodegenti Fischer e Mauro, non convocati Bohli, Dottore, Biffi e Santanocito.



Portieri: Tartaro (2004), Ferro (2005).



Difensori: Bregliano, Mikhaylovskiy, Bechini (2001), Aita (2002), Ricossa (2001), Secondo (2003).



Centrocampisti: Maglione (2002), Gagliardi, Urgnani (2004), Valagussa, Basso, Owusu (2004), Rizzo, Giuffrida (2002), Maugeri (2003).



Attaccanti: Camilli, Del Barba (2003), Aperi, Marchisone (2001), Pellicanó (2002), Scalzi.