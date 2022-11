All'11ª Ronde Valli Imperiesi ammessi al via 133 equipaggi: grande entusiasmo per la gara che scatterà domattina alle 6.30

Sono 133 le vetture ammesse alla partenza dell'11^ Ronde Valli Imperiesi: non si sono presentate alle operazioni preliminari di verifica, infatti, la Peugeot 208 Rally4 di Calzia – Penone e la Fiat Uno di Classe A7 di Simone – Savio.

Nella mattinata odierna si è svolto lo shakedown, a cui non ha preso parte la Citroën WRC Plus di Alessandro Gino. Il test ha riproposto i pronostici della vigilia, con la Citroën DS3 WRC dei vincitori della scorsa edizione Luca Pedersoli - Anna Tomasi grande favorita per il successo finale e le numerose Skoda Fabia R5 di Patrizia Sciascia, Marco Cortese, dei britannici Andrew Pawley - Timothy Sturla, di Andrea Gonella, Loris Ronzano e di Alberto Orengo accreditate come le maggiori outsider.

L’alto numero di adesioni raccolte ha indotto gli organizzatori dell’Imperia Corse a modificare leggermente gli orari della manifestazione, che domani mattina scatterà alle ore 06:30 da Imperia Calata G. B. Cuneo, Banchina Portuale di Oneglia, dove si concluderà alle ore 15:22. Nella serata odierna, a conferma dell’entusiasmo che regna in città per l’11^ Ronde Valli Imperiesi, a partire dalle 18:30, il prologo con la cerimonia inaugurale del rally e la sfilata delle vetture partecipanti per le vie della città, partendo dal porto di Oneglia per Porto Maurizio e la sua centrale Via Cascione dove, per iniziativa dei commercianti e del CIV di Porto Maurizio, saranno allestiti un rinfresco ed un controllo a timbro.

Confermato il format della gara, che sarà articolata su 206,92 km totali, 42,40 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale “Guardiabella” (da Aurigo a Caravonica), allungata di 300 metri rispetto al 2021. Le prove speciali scatteranno alle ore 07:31, 10:06, 12:25 e 14:44.

Ulteriori informazioni sul portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/, o sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.