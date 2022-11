Riva Ligure: un’aiuola di Iris per ricordare le donne vittime di violenza (foto)

Da oggi Riva Ligure ha un’aiuola di Iris ibridate dedicate a Paola Mostosi ed a tutte le donne vittime di violenza. Si tratta del primo Comune della Liguria che ha aderito all’iniziativa di Cristina Mostosi “Una Iris per non dimenticare”, il progetto botanico dedicato alla sorella Paola vittima di femminicidio nel 2002.

La messa a dimora dei 12 rizomi di Iris della collezione Luigi Mostosi provenienti dal Giardino di Trebecco (Bergamo), è avvenuta questo pomeriggio in piazza Ughetto alla presenza del Sindaco del Comune di Riva Ligure Giorgio Giuffra, l’Assessore comunale Francesco Benza, la presidente del Consiglio Comunale Martina Garibaldi e i Consiglieri comunali Fabrizio Bianchi, Rosetta Sabatino e Silvia Boeri.

L’iniziativa, che precede di pochi giorni il 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, è proseguita nella sala consiliare del Comune di Riva Ligure dove Cristina Mostosi ha raccontato l’obiettivo del suo progetto nazionale e delle sue iniziative mostrando il cortometraggio “L’Iris Guerriera” realizzato dalla regista Silvia Berretta. Il corto mostra il Giardino di Trebecco, uno dei giardini italiani più ricchi di Iris, creato sulla scia della passione del papà, Luigi Mostosi, e diventato simbolo di rinascita attraverso l’arte e la bellezza in memoria di Paola Mostosi e di tutte le donne vittime di violenza.

«I dati delle violenze sulle donne, figli dell’indegna “cultura” della donna sottomessa e del dramma delle violenze domestiche, sono terribili ed inaccettabili: 103 i femminicidi avvenuti in Italia solo nel 2021. Come ogni giorno, continuiamo a batterci contro questo comportamento criminale ed a chiedere giustizia e tutele per le vittime di queste barbarie. Perché senza giustizia, non sono sufficienti 12 rizomi di Iris: basta femminicidi, basta violenze» ha sottolineato in conclusione il Sindaco Giuffra ringraziando tutti i partecipanti ed in particolare Claudio Porchia per la preziosa collaborazione.