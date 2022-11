Imperia, successo di pubblico al concerto inaugurale della stagione musicale dell’orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova (Foto)

Un pubblico delle grandi occasioni ieri ha a popolato le imponenti navate della Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri di Imperia per il concerto inaugurale della prima stagione musicale dell’orchestra dell’Opera Carlo Felice di Genova.

Nata dalla collaborazione tra il Teatro dell’Opera genovese e la stagione culturale E20 del Duomo di Imperia giunta alla sua quinta edizione la serata è stata introdotta dal direttore artistico del Carlo Felice il M° Pierangelo Conte e dal direttore artistico della Concattedrale di S. Maurizio il M° Giorgio Revelli che hanno portato i saluti del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, della sovrintendente del Teatro Claudio Orazi, del sindaco di Genova Marco Bucci per poi lasciare posto alla musica. In programma musiche di Vivaldi, Mozart, Sardelli, der Große, C. P. E. Bach. La direzione è stata affidata alla bacchetta del M° Federico Maria Sardelli, grande interprete del repertorio classico invitato a dirigere le maggiori orchestre mondiali e nominato per i Grammy Awards a New York.

Il pubblico numerosissimo, quasi 400 persone, ha tributato alla serata lunghi e meritati applausi rivolti al direttore ed all’intera orchestra che hanno saputo offrire una esecuzione estremamente pulita, puntuale e ricca di colori domando la generosissima acustica della cupola del la Concattedrale che ricordiamo è l’edificio sacro più grande di tutta la regione Liguria.

Si ricorda al pubblico il prossimo appuntamento in palinsesto, un concerto natalizio, fissato per venerdì 9 dicembre sempre alle 21 presso la Concattedrale di San Maurizio di Imperia con in programma musiche di Mozart e Rossini, l’orchestra del l’Opera del Carlo Felice di Genova, la mezzosoprano Lucia Cirillo sotto l’illustre direzione del M° svizzero Diego Fasolis, leader dell’ensemble “I Barocchisti”. I biglietti saranno offerti gratuitamente all’ingresso fino ad esaurimento posti.